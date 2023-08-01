Спецоперация 01 августа 2023, 20:27 Маневр российской армии на Украине шокировал США NYT: ВС России разгромили ВСУ инновационным способом РИА «Новости»

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Российские военные применили инновационный способ при размещении мин на передовой, что стало причиной разгрома наступающей бронетехники ВСУ. Об этом написала газета The New York Times.

В интервью изданию старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли рассказал, что ВС РФ установили минные поля нетипично.

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«В результате украинские войска понесли значительные потери и снизили темпы продвижения», — сказал он.

Западные специалисты также уверены, что это и является одним из сложнейших препятствий для ВСУ, которые испытывают острую нехватку оборудования для разминирования полей. В итоге за два месяца активных боев украинские войска не смогли добиться никаких успехов.

Боевики ВСУ ранее пожаловались на стойкость российских военных, держащих оборону в зоне спецоперации. По словам украинцев, сопротивление ВС России с каждым днем усиливается.