Член ОП Херсонской области: жители спрашивают меня, когда мы станем Россией | 360°

Эксклюзив 20 сентября 2022, 18:07 Поделиться Telegram

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Viber Член ОП Херсонской области: жители спрашивают меня, когда мы станем Россией Член ОП Херсонской области Малькевич: регион мечтает скорее выйти из «серой зоны» РИА «Новости»

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Жители Херсонской области уже де-факто россияне, они хотят скорее провести референдум о присоединении к РФ, чтобы выйти из «серой зоны» неопределенности. Об этом «360» рассказал заведующий кафедрой журналистики в Херсонском государственном университете и член региональной Общественной палаты Александр Малькевич.

«Вчера, когда вечером стало известно об обращении Общественной палаты ЛНР и ДНР, мне стали писать простые жители Херсонской области: „А когда же мы? Когда же нас?“ Утром, после известия об обращении ОП области, эти же люди стали присылать восторженные смайлики», — рассказал он.

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По его словам, «люди заведены до высокой степени одновременно отчаяния и ненависти к укрофашистам», ведь на их глазах за последние недели был практически уничтожен ряд населенных пунктов в Каховском и Бериславском районе.

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«В Бериславе уничтожена в течение двух дней ракетными ударами в центре города Успенская церковь. Понимаете? Люди это все видят, они видят, что идет геноцид со стороны укрофашистов, что их уничтожают. Это никакого отношения не имеет к военным объектам, это просто месть за их желание строить мирную жизнь, строить ее с Россией. Какая реакция может быть у нормальных людей в ответ на этот террор? Они в едином порыве хотят быть с Россией и получить от нее защиту. И отомстить, безусловно», — поведал журналист и добавил, что «все хотят быстрее эту неопределенность завершить».

Малькевич также обратил внимание, что Херсонская область, Запорожская и Харьковская (та часть, что контролируется Россией) как бы превратились в «серую зону».

«В той же Херсонской области граждане России, получившие российское гражданство, работающие по российским законам и желающие работать с Россией в легальном поле, не могут это сделать из-за того, что их держат в этой серой зоне. Так что скорейшее проведение референдума и воссоединение с Россией снимут целый ряд вопросов и проблем», — заявил член ОП.

Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что референдум по вопросу вхождения Херсонской области в состав России на правах субъекта федерации так же, как и в ДНР и ЛНР, назначили на период с 23 по 27 сентября. Он также обратился к России и другим странам с просьбой помочь помочь провести голосования.

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