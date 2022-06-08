Украинские националисты в Донбассе продолжают вести ожесточенные бои с российскими вооруженными силами. Поставки вооружения со стороны западных стран не помогут ВСУ: их оперативно уничтожают ВС РФ, а оплачивать новые просто нечем. Такое мнение в беседе с «360» высказал военный эксперт и аналитик Дмитрий Литовкин.

Далее — прямая речь собеседника.

Тактика наших союзных войск в том, чтобы резать маленькими кусочками донецкий фронт и уничтожать по частям украинские силы. Если смотреть на украинские паблики, то военные просят разрешить им отход, чего Зеленский не разрешает и создает эту ситуацию с котлами.

Нет глобального решения у Генштаба ВСУ за действия на этом направлении, никто не берет на себя ответственность за отвод войск, потому что это могут интерпретировать как национальное предательство. Мы же маленькими шажками перемалываем оборону противника и должны в ближайшее время победить.

Источник фото: РИА «Новости»

Украина не сможет расплатиться за поставки оружия

Зеленский не купит в Израиле систему «Железный купол», он уже США должен 40 миллиардов долларов. Чем расплачиваться за поставки — неизвестно, денег у них нет.

Минобороны отчиталось, что Украина получила норвежскую самоходную гаубицу, а она уже уничтожена сегодня. Поставки такие, которые ни на что не влияют. Они лишь неприятные, потому что из них обстреливают Донецк.

Украинские гаубицы стреляют до поры до времени. Потом наша артиллерия их обнаружит и уничтожит

Источник фото: РИА «Новости»

Без свежих сил

Последние восемь лет они готовили свою нынешнюю группировку, которая погибает в Донбассе. Кого они смогут подготовить с нуля за четыре месяца? Украина очень рассчитывала на батальоны территориальной обороны, но никакого эффекта не было.

Военнослужащие из территориальных батальонов ВСУ не имеют мотивации и опыта, они первые сдаются в плен

Можно предположить, что будет сформирована вторая армия, но думать, что она станет эффективнее первой, самоуверенно.