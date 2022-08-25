Из-за пропаганды американцы не знают о реальном положении дел на Украине. Только малой части общества известно о ее поражении, рассказал РИА «Новости» бывший сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк.

«Американцы не знают, что Украина проигрывает боевые действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию», — сказал он.

Политик объяснил это тем, под каким углом освещают события в американских СМИ. По его словам, НАТО хочет, чтобы датой начала конфликта считали февраль 2022 года, хотя в реальности его спланировали еще до 2014 года. Тогда бывший президент США Барак Обама потребовал «более агрессивных действий» на Украине.

После событий на Майдане Госдеп США и ЦРУ решили, кто придет к власти. Они создали марионеточное государство, настроив его против России. Масштаб нынешнего конфликта Ричард Блэк назвал следствием агрессивного подхода НАТО. Он предупредил, что власти США не допустят мирных переговоров раньше ноября, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс.