Захват российскими военными самоходных артиллерийских установок Caesar на Украине является «унижением» для президента Франции Эммануэля Макрона. С таким заявлением выступил политик-голлист Флориан Филиппо.

«Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря десяти миллионов и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит!» — написал французский политик в Twitter.

Ранее Уралвагонзавод (УВЗ) поблагодарил Макрона за поставленные Украине САУ Caesar. Он отметил, что захваченная российскими солдата техника «так себе», но «пригодится в хозяйстве».

После этого представитель Главного штаба Вооруженных сил Франции заявил, что информация о захвате самоходок является ложной. Он заявил, что власти страны категорически отвергают эти данные и намерены обсудить ситуацию с украинскими партнерами.

По словам французского политика Режиса де Кастельно, захваченные САУ находятся в хорошем состоянии. Самоходные артиллерийские установки отправили на УВЗ для «обратного инжиниринга».