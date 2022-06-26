Макрону предложили уйти в отставку после захвата российскими войсками пушек Caesar
Французский политик Филиппо назвал «унижением» Макрона захват Россией пушек Caesar
Захват российскими военными самоходных артиллерийских установок Caesar на Украине является «унижением» для президента Франции Эммануэля Макрона. С таким заявлением выступил политик-голлист Флориан Филиппо.
«Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря десяти миллионов и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит!» — написал французский политик в Twitter.
Ранее Уралвагонзавод (УВЗ) поблагодарил Макрона за поставленные Украине САУ Caesar. Он отметил, что захваченная российскими солдата техника «так себе», но «пригодится в хозяйстве».
После этого представитель Главного штаба Вооруженных сил Франции заявил, что информация о захвате самоходок является ложной. Он заявил, что власти страны категорически отвергают эти данные и намерены обсудить ситуацию с украинскими партнерами.
По словам французского политика Режиса де Кастельно, захваченные САУ находятся в хорошем состоянии. Самоходные артиллерийские установки отправили на УВЗ для «обратного инжиниринга».