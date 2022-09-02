Спецоперация 02 сентября 2022, 05:59 Поделиться Telegram

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Viber Макрон признал, что не все страны согласны с подходом Запада к ситуации на Украине Президент Франции Макрон: многие страны не согласны с подходом Запада по Украине РИА «Новости»

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Многие страны не согласны с позицией Запада по конфликту на Украине и занимают нейтральную сторону. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал учитывать мнения государств.

«Следует отдать себе отчет в том, что многие страны заняли нейтральную позицию. В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему», — сказал французский лидер во время совещания с послами. Цитату привел ТАСС.

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При этом Макрон подчеркнул, что с демографической точки зрения названные страны составляют значительную часть населения мира.

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Ранее президент Франции выступил за продолжение общения с Россией. Он напомнил, что сейчас переговоры с российской стороной продолжает вести Турция, а это идет вразрез с интересами Франции. По словам Макрона, никто не хочет, чтобы Турция была единственной страной в мире, поддерживающей контакты с Россией.

Вместе с тем в конце августа французский лидер призывал не проявлять «слабости и духа компромисса» по отношению к России.

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