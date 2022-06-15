Макрон предупредил Украину о необходимости переговоров с Россией после прекращения огня

Властям Украины придется вести переговоры с Россией после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом. Об этом написало РИА «Новости».

«Наступит день, <…> когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — произнес Макрон.

По его словам, за столом переговоров будут сидеть и европейцы в качестве гарантов безопасности.

Накануне помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков констатировал, что российско-украинские переговоры остаются на стадии заморозки. Украина так и не отреагировала на переданный Россией в апреле проект мирного соглашения. После этого были только неофициальные контакты «на уровне отдельных представителей», а потом прекратились и они.

Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что продолжать переговоры с Россией Украине запретил Запад.