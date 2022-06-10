Макрон пообещал предоставить Украине тяжелое вооружение

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время переговоров он заявил о готовности предоставить Украине тяжелое вооружение.

«Франция останется мобилизованной для удовлетворения потребностей Украины, в том числе в тяжелом вооружении», — сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Телефонные переговоры президентов двух стран прошли в четверг, 9 июня. Макрон и Зеленский договорились продолжить поддерживать связь.

Согласно информации радиостанции Europe 1, Франция изучает вопрос поставки вооруженным силам Украины (ВСУ) еще шести самоходных установок CAESAR. Военную технику могут предоставить до конца месяца. Первая партия артиллерии прибыла на Украину еще в апреле.

Ожидается, что французский лидер сообщит о дополнительных поставках вооружения в ближайшие недели.

Вместе с тем поставляемое украинским властям вооружение стали находить на черном рынке. В даркнете предлагают купить гранаты, винтовки, пистолеты и ПТРК Javelin. При этом западные страны не прекращают свои поставки.