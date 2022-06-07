Призывы президента Франции Эммануэля Макрона уважать Россию вызвали на Украине серьезные опасения. Об этом написал в своей статье обозреватель финского издания Iltalehti Лаури Нурми.

В одном из последних интервью он призвал воздержаться от резких высказываний в адрес страны, а вместо этого сделать так, чтобы по окончании спецоперации были налажены дипломатические связи. Эммануэль Макрон наделил Францию ролью мостостроителя.

«Он вслух сказал то, чего боялись украинцы, финны, эстонцы, латыши, литовцы, поляки, грузины и молдаване», — написал автор статьи.

С точки зрения макроэкономики, демократии должны и впредь уважать президента России Владимира Путина, отметил Лаури Нурми. Несмотря на это, он призвал поставлять Вооруженным силам Украины больше тяжелого вооружения.

Президенты Франции и России за полгода провели в общей сложности порядка 100 часов телефонных переговоров. Об этом ранее рассказал Эммануэль Макрон.