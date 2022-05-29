Макрон и Шольц призвали Путина освободить сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали»

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц попросили президента РФ Владимира Путина освободить взятых в плен украинских военных, которые вышли с территории завода «Азовсталь». Об этом заявили в пресс-служба Елисейского дворца после телефонных переговоров политиков.

Беседа прошла накануне. Тогда же представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц и Макрон восприняли позитивно приверженность Путина к обращению с пленными согласно Женевской конвенции, написали «Известия».

В пресс-службе Кремля накануне сообщили, что Путин в деталях информировал Шольца и Макрона о последнем развитии событий в контексте спецоперации, подчеркнув, что ВС РФ строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Также был поднят вопрос о находящихся в замороженном состоянии переговорах России и Украины. Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога. Также президент РФ обратил внимание на опасность, которую несет накачка Украины западным оружием.