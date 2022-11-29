Спецоперация 29 ноября 2022, 02:35 Майор ВДВ рассказал, как десантники выполняли боевые задачи в начале спецоперации Майор ВДВ Черняков: десантники выполняли задачи под минометным огнем ВСУ РИА «Новости»

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Российские десантники продолжали выполнять поставленные задачи, несмотря на продолжительный обстрел со стороны ВСУ. Этот боевой эпизод произошел в начале спецоперации на Украине, рассказал майор ВДВ Денис Черняков. Его слова распространило Минобороны России.

«Наш пункт управления подвергся артиллерийскому обстрелу. Велась корректировка артиллерии, и мы продолжили уничтожать противника», — поделился Черняков.

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По его словам, десантники получали ранения, им тут же оказывали медицинскую помощь, но эвакуация не проводилась. Поэтому личный состав продолжал выполнять задачи.

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Черняков также вспомнил, как однажды его бойцам пришлось подвозить боеприпасы на захваченном автомобиле противника. Все это происходило под непрерывным минометным и артиллерийским огнем. Вместе с военнослужащим с позывным «Альянс» майор ВДВ эвакуировал раненых.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома под Архангельском. Космический аппарат запустили в целях оборонного ведомства.