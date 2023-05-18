18 мая 2023, 14:45
Магнит для российских ракет. Американский журналист указал на уязвимость ЗРК Patriot
The Drive: ЗРК Patriot обречены на атаки российских ракет из-за своих недостатков
Зенитные ракетные комплексы Patriot, которые США передали Украине, стали чаще подвергаться атакам со стороны российской армии из-за недостаточной мобильности и легкости обнаружения. Об этом в статье для портала The Drive написал обозреватель Тайлер Роговэй.
По его словам, местоположение ЗРК легко установить из-за мощной электромагнитной сигнатуры. При этом для перемещения Patriot требуется время.
Реклама
«Даже самая „шустрая“ конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время», — написал Роговэй.
Автор публикации отметил, что у гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» высокие технические характеристики, поэтому ЗРК стал для него удобной мишенью.
Российские войска поразили «Кинжалами» установленные в Киеве ЗРК Patriot 16 мая. Снаряды выпустили при помощи истребителя-перехватчика МиГ-31К. В Минобороны рассказали, что ликвидировать удалось пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса.
Представитель Белого дома подтвердил, что американский комплекс получил повреждения в результате российской атаки. ЗРК планируется отремонтировать.
По мнению военного эксперта Алексея Суконкина, «Кинжал» неуязвим для американских ЗРК. Он добавил, что поражение Patriot еще раз показывает преимущество гиперзвука.
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама