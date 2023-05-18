Спецоперация 18 мая 2023, 14:45 Магнит для российских ракет. Американский журналист указал на уязвимость ЗРК Patriot The Drive: ЗРК Patriot обречены на атаки российских ракет из-за своих недостатков

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Зенитные ракетные комплексы Patriot, которые США передали Украине, стали чаще подвергаться атакам со стороны российской армии из-за недостаточной мобильности и легкости обнаружения. Об этом в статье для портала The Drive написал обозреватель Тайлер Роговэй.

По его словам, местоположение ЗРК легко установить из-за мощной электромагнитной сигнатуры. При этом для перемещения Patriot требуется время.

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«Даже самая „шустрая“ конфигурация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время», — написал Роговэй.

Автор публикации отметил, что у гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» высокие технические характеристики, поэтому ЗРК стал для него удобной мишенью.

Российские войска поразили «Кинжалами» установленные в Киеве ЗРК Patriot 16 мая. Снаряды выпустили при помощи истребителя-перехватчика МиГ-31К. В Минобороны рассказали, что ликвидировать удалось пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса.

Представитель Белого дома подтвердил, что американский комплекс получил повреждения в результате российской атаки. ЗРК планируется отремонтировать.

По мнению военного эксперта Алексея Суконкина, «Кинжал» неуязвим для американских ЗРК. Он добавил, что поражение Patriot еще раз показывает преимущество гиперзвука.