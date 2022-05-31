Магазины Херсона обязали торговать в рублях и гривнах

Власти Херсонской области обязали магазины принимать рубли и гривны. Фактический переход в бивалютную зону состоялся 30 мая, сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Указ о введении в обращение рубля вышел 23 мая. Магазинам предписано выставлять ценники в двух валютах. Курс установлен на уровне два рубля за одну гривну.

«Рубли с понедельника введены в полноценный оборот на территории города Херсона», — сообщил Кирилл Стремоусов.

В области наряду с Запорожьем также начали принимать заявления на получение российского паспорта по упрощенной схеме. Кроме того, там заработал крымский оператор связи и стартовал переход на российский телефонный код. Тем временем местные власти опасаются, что Украина отключит их от своей банковской системы. По словам Кирилла Стремоусова, это может произойти в ближайшее время. Жители рискуют остаться без накоплений.