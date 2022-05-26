МАГАТЭ заявило о тоннах плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции находятся тонны плутония и обогащенного урана, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он добавил, что инспекторы агентства хотели бы посетить АЭС.

«[На АЭС находятся] 30 тысяч килограммов плутония, 40 тысяч килограммов обогащенного урана, и мои инспекторы не имеют к этому доступа», — заявил Гросси на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Он также выразил опасения, что со станции могло пропасть большое количество ядерно-оружейного материала. Заявления гендиректора МАГАТЭ опубликовали на сайте агентства.

В Энергоатоме Украины слова Гросси опровергли, заявив, что на Запорожской АЭС нет плутония и обогащенного урана, которые можно было использовать в военных целях.

«А хранятся тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история и она называется — ядерное топливо. Которое, конечно, есть на всех АЭС мира», — говорится в сообщении организации в Telegram.

Ранее в МИД РФ заявили, что российские военнослужащие держат под контролем ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и сотрудниками этих станций.