Важное 21 ноября 2022, 22:01 МАГАТЭ оценило степень повреждений Запорожской АЭС после обстрелов ВСУ МАГАТЭ: ключевое оборудование ЗАЭС не пострадало, несмотря на значительные повреждения РИА «Новости»

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Эксперты МАГАТЭ оценили степень повреждения Запорожской АЭС после обстрелов со стороны ВСУ. Специалисты заявили, что угрозы ядерной безопасности нет, а ключевое оборудование не пострадало.

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«Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <…>. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности», — сказано в заявлении, отрывок которого процитировал ТАСС.

В заявлении экспертов сказано, что состояние шести блоков станции остается стабильным после обстрелов. ЗАЭС получила значительные повреждения, однако ключевое оборудование станции это не затронуло.

Однако повреждения выявили у резервуаров для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. При этом радиоактивные отходы и отработанное топливо, которое хранится на территории АЭС, не пострадали.

Российский МИД направил специалистам МАГАТЭ информацию с последствиями артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что МАГАТЭ нужно информировать об происходящем членов агентства, «иначе Киев уже будет не остановить».