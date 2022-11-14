Спецоперация 14 ноября 2022, 10:20 МАГАТЭ назвало трагедией происходящее сегодня на Запорожской АЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси: на ЗАЭС происходит трагедия, которую необходимо избежать РИА «Новости»

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Обеспокоенность безопасностью Запорожской АЭС растет с каждым днем. Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал газете The Indian Express.

«Продолжаются обстрелы. Периодические перебои с внешним электроснабжением. <…> Но постоянные дизельные генераторы работают несколько часов, а может, и несколько дней, <…> потом электричество возвращается, и раздается вздох облегчения, <…>, но через три дня все начинается снова», — сказал глава МАГАТЭ.

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Он заявил, что на Запорожской АЭС происходит «драма» и «трагедия, которой необходимо избежать». По просьбе правительства Украины МАГАТЭ оказывает поддержку Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. По словам Гросси, эти объекты находятся в безопасности, «насколько это возможно».

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Ранее Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства продолжают следить за обстановкой на ЗАЭС. Вот только в ближайшие месяцы им станет труднее работать, если Украина с Россией не заключат мирное соглашение.