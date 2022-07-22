МАГАТЭ напомнило о важности диалога с Россией

Россия установила контроль над АЭС в Запорожской области, поэтому поддержание диалога с ней является крайне важной задачей. Об этом испанскому изданию Pais заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, он всецело выступает за открытый диалог с российскими властями.

«Нужно не переставать говорить с теми, кто держит эффективный контроль над большим ядерным объектом», — заявил Гросси.

После начала специальной операции на Украине российские военные установили контроль над АЭС в Запорожье. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом ВС РФ предупредили возможную утечку радиоактивных материалов за пределы станции.

При этом дипломат подчеркнула, что управление на АЭС находится под руководством украинской команды.

Глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий выразил мнение, что Украине невыгодно отключать Запорожскую АЭС, поскольку она продолжает передавать электроэнергию.