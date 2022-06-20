Магаданские строители и энергетики приступили к восстановлению Ждановки в ДНР

Строители и энергетики их Магаданской области приступили к работам по восстановлению города Ждановка в Донецкой Народной Республике, об этом в Telegram-канале написал губернатор российского региона Сергей Носов.

Глава Магаданской области лично побывал в ДНР и посетил Ждановку, над которой регион взял шефство. Носов подписал соглашение о сотрудничестве с главой Ждановки Сергеем Литвиновым.

«Строители и энергетики из Магаданской области уже начали работать в Ждановке. Во время командировки встретился со всеми нашими магаданцами. Очень понравился настрой. Колымчане искренне сопереживают проблемам ждановцев, хотят помочь в восстановлении нормальной мирной жизни», — написал губернатор Магаданской области.

Помимо Ждановки Носов посетил несколько населенных пунктов ДНР. Он отметил, что несмотря на следы боевых действий, которые сохранились с 2014 года, настрой дончан хороший.

«Везде чисто, аккуратно, много зелени и цветов. Люди стараются создать, поддержать красоту и уют. Живут настоящим, думают о будущем. Везде российские флаги. Все надежды на восстановление полноценной мирной жизни связывают с Россией. Россия вернулась. Вернулась навсегда. Мы поможем», — написал Носов.