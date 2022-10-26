«Лживый вброс». Стремоусов опроверг заявления Киева о накоплении сил для наступления на Херсон | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 18:32 «Лживый вброс». Стремоусов опроверг заявления Киева о накоплении сил для наступления на Херсон Замглавы региона Стремоусов назвал лживыми слова Киева о 60 тысячах военных под Херсоном РИА "Новости"

Читать 360tv в

Информация о накоплении 60 тысяч человек для наступления на Херсон, которую распространяет Киев, является лживым вбросом. Таким мнением поделился замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Оперативную военную обстановку в Херсонской области за последние четыре дня он назвал неизменной.

Реклама

«Стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — подчеркнул Стремоусов.

Реклама

По его словам, российские войска не уйдут с территории Херсонской области и сейчас готовятся дать отпор врагу. Также в добровольческие вооруженные отряды вступает все больше людей, сообщало РИА ФАН.

Ранее замглавы региона заявил, что в настоящий момент большинство жителей Херсона находятся в безопасности. Российские войска каждый день уничтожают украинских националистов, отражая попытки контратак.