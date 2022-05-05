Лукашенко заявил, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией

Украинские власти не заинтересованы в переговорах с Россией. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Associated Press. Об этом написало агентство БелТА.

Он напомнил, что именно благодаря Белоруссии начались российско-украинские переговоры. Политик сказал, что знает позицию России и знает, что она предлагает Украине.

«Но почему Украина, на территории которой <...> гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что его страна против войны и делает все, что ее не было.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация соседней страны.