Лукашенко: Россия предложила 7 направлений вывоза зерна с Украины

Россия предложила семь направлений для вывоза зерна с Украины, но до сих пор ими никто не воспользовался. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передало БелТА.

Лукашенко рассказал, что уже договорился с российским лидером Владимиром Путиным о возможных маршрутах для транспортировки зерна с Украины. Президент Белоруссии сообщил, что предложил использовать для этого в том числе порты освобожденных Мариуполя и Бердянска.

«Уже семь направлений экспорта зерна — вывозите. Прошло больше месяца — никто ничего не везет», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, на Украине нет такого количества зерна, о котором заявляют. Он указал, что коллективный Запад муссирует эту тему, пытаясь настроить ряд стран против России и Белоруссии, выставляя их якобы виновными в кризисе с продовольствием в Африке и Южной Америке.

«Надо что-то такое, чтобы зашло этим людям, и вот они подняли тему голода. А он же до пандемии уже хорошо обрисовался, пандемия усилила», — отметил Лукашенко.

Путин 3 июня назвал блефом заявления о том, что Россия якобы препятствует вывозу украинского зерна.