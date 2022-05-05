Лукашенко рассказал, кто должен решать вопрос о статусе ЛНР и ДНР

Решение о статусе республик Донбасса должны принимать не Россия и не Украина, а жители этих регионов. Такое заявление сделал в интервью Associated Press президент Белоруссии Александр Лукашенко, часть его процитировало издание БелТА.

«Сегодня уже и не Россия, и не Украина будут решать, а те люди, которые там живут. Я очень сомневаюсь, что они захотят вернуться в Украину. Они очень боятся, понимая, что с ними будет», — пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер уверен, что ЛНР и ДНР можно только «силой впихнуть» в состав Украины, но делать этого не стоит. Люди приняли решение о независимости: с этим нужно согласиться. Попытки насильно вернуть их в состав Украины приведут к эскалации конфликта на востоке региона, считает глава Белоруссии.

О присоединении Донбасса к России Лукашенко сказал, что у РФ территорий хватает.

«Но Россия не может себе позволить, чтобы у нее под боком, как у нас говорят, дубасили, обижали, унижали русского человека», — отметил президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным и лично передаст просьбу корреспондента Associated Press, которая касается событий в Буче и Мариуполе. При этом белорусский лидер указал западной прессе, что нужно прекратить врать и выдавать провокацию за истину.