Лукашенко призвал Украину начать переговоры с Россией

Украинским властям следует поскорее начать переговоры с Россией. Об этом агентству France Presse заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Украине необходимо сесть за стол переговоров и больше никогда не угрожать России», — сказал белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, Украине следует смириться с тем, что она навсегда потеряла влияние над регионами, которые перешли под контроль России.

«Им нужно признать, что регионы на юге и востоке страны потеряны», — заявил он.

Помимо этого, Лукашенко заявил, что на данный момент конфликт все еще может завершиться на приемлемых для Украины условиях.

«Здесь все зависит от самой Украины, особенность момента в том, что боевые действия возможно завершить на приемлемых условиях», — заключил он.

Ранее белорусский президент сказал, что Украина оказалась потеряна для славянского мира еще до начала спецоперации России по защите народа Донбасса, писало РИА ФАН.