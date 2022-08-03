Луганский танкист заявил, что не боится встретить американскиие танки
Луганский танкист заявил, что не боится встретить американскиие танки M1 Abrams
Танкист из Луганска рассказал РИА «Новости», что не боится встретить западную бронетехнику на поле боя. По его словам, он готов уничтожать немецкие и американские танки.
Мужчина является представителем роты отдельного танкового батальона «Август», воюет уже восемь лет.
«Они (ВСУ — прим. ред.) теряют много техники. Мы сами видим трофеи, захваченные и подбитые их машины», — заявил он, говоря об украинских войсках.
Все чаще в последнее время обсуждаются поставки Западом танков ВСУ. Собеседник агентства подчеркнул, что он и его товарищи готовы к сражению с новым оружием.
«С „Абрамсом“ (боевой танк США M1 Abrams — прим. ред.) как бы воевал? Скоростью и маневренностью. Попаданием точным <…> Слава богу, пристреляны», — ответил танкист на вопрос, как они собираются побеждать американские машины.
Он поделился, что управляет маневренным танком и будет использовать рельефы местности, «уходить в складки какие-то за буграми».
«Я сманеврирую на достойной скорости и подойду к нему», — заключил военный.
Боец заявил, что в осенних условиях, когда «дороги раскиснут», российские танки гораздо более маневренны и проходимы, чем западные машины.