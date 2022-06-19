Луганские власти объявили об отказе мирных жителей покидать комбинат «Азот»

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил о том, что мирные жители Северодонецка отказались покидать помещения химического комбината «Азот». Слова главы ОВА приводит РБК со ссылкой на украинское агенство УНИАН.

«С ними есть связь. Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят», — сказал Гайдай.

По словам чиновника, нацгвардейцы записали видео, где люди подтвердили отказ от эвакуации.

Гайдай также рассказал, что на территории завода находятся 568 человек, включая 39 детей. Они прячутся в хранилищах, которые приспособили под укрытия.

Российское Минобороны ранее утверждало, что бойцы ВСУ используют мирных граждан в качестве «живого щита» и не позволяют им покинуть комбинат.

Ранее ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщил, что силам Народной милиции ЛНР и российской армии удалось закрепиться на территории завода «Азот». По словам представителя Луганска, находящиеся на территории предприятия бойцы ВСУ прикрылись в промзоне цистернами с химикатами и взрывчатыми веществами. Это затрудняет продвижение войск.