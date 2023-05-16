Спецоперация 16 мая 2023, 05:47 «Луганская фронтовая». Бойцы рассказали, как собака помогла обнаружить технику ВСУ МО: ставшая служебной собака помогла бойцам обнаружить технику ВСУ

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Собака по кличке Альба, прижившаяся в подразделении артиллеристов Западного военного округа, помогла бойцам обнаружить технику ВСУ. Хвостатая защитница Донбасса много раз выручала расчеты «Ураганов», сообщило в своем Telegram-канале Минобороны.

О несении службы верной подругой рассказал боец с позывным «Шама». Однажды посреди ночи собака повела себя странно. Она вышла в поле, уставилась в одну точку, а после начала рычать.

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«И когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле в посадке уже стояла техника противника, которую мы давно вычисляли. Как бы вот так этим она помогла нам. И это было неоднократно», — сказал военнослужащий реактивной батареи.

У артиллеристов собака живет уже семь месяцев. Ее подобрали четырехмесячным щенком — истощенную, голодную. Бойцы выходили собаку, выдрессировали и она стала им отличным помощником. Много раз питомица выручала военных. Когда повар готовит еду, то на нее обязательно выделяется порция. В дождь Альба заходит вместе с бойцами в блиндаж.

Породу Альбе военнослужащие придумали давно — «Луганская фронтовая». Собака несет службу каждый день. Она взбирается на возвышенность и контролирует все, что происходит вокруг. С такой помощницей воинам живется спокойнее.

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