16 мая 2023, 05:47
«Луганская фронтовая». Бойцы рассказали, как собака помогла обнаружить технику ВСУ
МО: ставшая служебной собака помогла бойцам обнаружить технику ВСУ
Собака по кличке Альба, прижившаяся в подразделении артиллеристов Западного военного округа, помогла бойцам обнаружить технику ВСУ. Хвостатая защитница Донбасса много раз выручала расчеты «Ураганов», сообщило в своем Telegram-канале Минобороны.
О несении службы верной подругой рассказал боец с позывным «Шама». Однажды посреди ночи собака повела себя странно. Она вышла в поле, уставилась в одну точку, а после начала рычать.
Реклама
«И когда мы выдвинулись, то заметили, что через поле в посадке уже стояла техника противника, которую мы давно вычисляли. Как бы вот так этим она помогла нам. И это было неоднократно», — сказал военнослужащий реактивной батареи.
У артиллеристов собака живет уже семь месяцев. Ее подобрали четырехмесячным щенком — истощенную, голодную. Бойцы выходили собаку, выдрессировали и она стала им отличным помощником. Много раз питомица выручала военных. Когда повар готовит еду, то на нее обязательно выделяется порция. В дождь Альба заходит вместе с бойцами в блиндаж.
Породу Альбе военнослужащие придумали давно — «Луганская фронтовая». Собака несет службу каждый день. Она взбирается на возвышенность и контролирует все, что происходит вокруг. С такой помощницей воинам живется спокойнее.
Ранее МЧС сформировало первый кошачий отряд «Семенычи». Он появился в память о погибшем тюменском коте Семене, попавшем под машину.
Собаки
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама