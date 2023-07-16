Спецоперация 16 июля 2023, 14:45 Путин похвалил российский танк Т-90 Президент Путин назвал российский танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире Пресс-служба Минобороны

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Президент России Владимир Путин назвал лучшим в мире российский танк Т-90. Фрагмент интервью с российским лидером опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Танк Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», — заявил глава российского государства.

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Путин также отметил, что отечественная техника очень эффективна. Кроме того, российские специалисты также изучат трофейное западное оружие, чтобы посмотреть, можно ли что-то применить в РФ.

Глава государства также высоко оценил героизм российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он отметил, что бойцы ВС РФ часто поступают совершенно непредсказуемо для ВСУ. У противника нет успеха с начала контрнаступления.

Ранее стало известно, как российский боец с позывным Тапок обхитрил и в одиночку взял в плен трех украинских солдат. Пехотинец проявил смекалку, пробрался в опорный пункт противника и начал общаться с боевиками на их языке.