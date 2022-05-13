«Лучи антивоенной надежды» негромко зазвучали в США

Польша официально отрицает какие-либо намерения входить на западные территории Украины войсками. Однако в польских медиа, СМИ и общественности есть группировки и организации, которые регулярно выступают с этими лозунгами, заметил историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. В беседе с «360» он выразил мнение, что какой-либо реальной угрозы этому на данный момент нет. Также Станкевич обратил внимание на «лучи антивоенной надежды», которые, пусть и не громко, но стали звучать со стороны США.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Угрозы вторжения Польши на Украину сейчас нет

Что касается того, что Польша грозит, это не совсем так: вы цитировали старого, закоренелого американского генерала-консерватора Дугласа Макгрегора. Он, надо сказать, будучи на заслуженном отдыхе, немножко так в фантазийные изыскания впал — не стоит слишком буквально трактовать его тексты.

Что касается официальной позиции Польши: власти категорически отрицают какие-либо намерения куда-либо входить войсками. Но надо признать, что в польских медиа, в польских СМИ и в польской общественности есть группировки общественные, есть организации, которые регулярно выступают с этими лозунгами. Ходят даже на различного рода демонстрации, рассматривая некоторые украинские территории как «Восточные кресы» — как некую территорию, исторически принадлежащую Польше.

Но эта политическая активность не выходит на государственный уровень, и я бы здесь не усматривал какой-либо реальной угрозы на данный момент

В здравом уме никто на это не пойдет

Я думаю, что если планы и есть, то они скорее касаются того, чтобы на границе между Польшей и Украиной, в случае какого-то обострения ситуации в западной части Украины, чтобы вот эту границу обеспечить должным образом.

Но почти уверен — ни в чем нельзя быть полностью уверенным во время, которое нам выпало жить, — но я почти уверен, на 99%, что никакого пересечения границы войсками не будет, потому что это прямой риск, прямой вызов с готовностью принять ядерный удар, но в здравом уме и твердой памяти никто на это не пойдет

Коалиция «Рамштайн»

За этим [заявлением Дмитрия Медведева о proxy war против России] стоит радикальное изменение ситуации, связанной с конфликтом на территории Украины.

Была создана коалиция 40 государств, коалиция «Рамштайн», я так ее называю, потому что о ее создании было провозглашено на американской военной базе «Рамштайн» в Германии. Эти 40 государств создали политический орган управления, оперативный орган координации, и, фактически, эта коалиция официально заявила, что будет перевооружать Украину самым современным оружием с целью обеспечить победу Украины на поле боя.

Иными словами — это создание коалиции, которая работает ради нанесения военного поражения России. Конечно, это угрожающий жест, который подкреплен еще и принятием закона о ленд-лизе в США, согласно которому за полгода можно потратить свыше 20 миллиардов долларов на это радикальное перевооружение Украины.

А в рамках этого перевооружения можно любые, фактически самые современные виды оружия поставлять, включая, например, системы залпового огня РСЗО, которые могут на 300 километров бить

А представьте себе, что такое залпы вот этого самого РСЗО, современных таких «Катюш», которые просто сметают огненным валом все живое, и на 300 километров. Ну, скажем, напомню, что Белгород находится на расстоянии 47 километров от границы Украины, а, скажем, такие города, как Ростов, Курск и Брянск — это где-то 165-175 километров от границы Украины.

Иными словами, ситуация деградирует на наших глазах путем вот этих последовательных политических решений в сторону третьей мировой войны, и это, конечно, невероятно тревожное обстоятельство. Ему надо противодействовать, а никто вроде не собирается противодействовать.

Переговоры о мирном урегулировании конфликта в тупике, вот этот стамбульский формат, где вроде бы был обмен письменными текстами соглашений с обеих сторон, он никуда не двинулся, и в общем-то его в значительной мере можно считать похороненным.

И вот с одной стороны, нарастание таких действий по эскалации конфликта, а с другой стороны полный паралич каких-то усилий за столом переговоров, но это крайне тревожная вещь, и мне жаль, что никаких серьезных инициатив со стороны европейских государств, в первую очередь, не звучит

Правда, был такой луч надежды вот буквально в последние дни. 9 мая я с воодушевлением некоторым, потому что устал от плохих новостей, послушал совместную пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера [Германии] Олафа Шольца, и вот там появилось нечто новое.

То есть европейцы наконец поняли, куда они падают, в какой ужас, в какой апокалипсис скатывается Европа, и там прозвучали следующие речи, что мы требуем — мы не призываем, заметьте, а мы требуем — немедленного возобновления переговоров о мирном урегулировании. Эти переговоры нужно сделать гораздо конкретнее, и нужно в короткий срок, как можно быстрее, добиться вот этого самого мирного соглашения.

Вот такие речи прозвучали. Может быть, это была просто новая риторика, а если за этим последуют какие-то активные действия, то тогда ситуацию можно хотя бы остановить от дальнейшего скатывания к войне — с использованием в том числе ядерного оружия на поле боя.

Лучи антивоенной надежды

Европе здесь придется в соответствии с известной формулой «жить захочешь». Европа наверняка хочет жить, и в Европе, по крайней мере вот эти две страны опорные, основополагающие — Германия и Франция — точно захотят переломить ситуацию. Им она не нравится, и конечно, они постараются здесь чего-то добиться.

Но, что касается Соединенных Штатов и их позиции: там тоже в последнее время зазвучали, менее уверенно, не так как в Париже и Берлине, но все-таки голоса, призывающие к трезвости.

И на слушаниях в Конгрессе, и на разных иных форумах в США, например, говорится об этом: «Хватит, останавливаем дальнейшую эскалацию, отказываем в поставках такого оружия, которое заведомо может быть использовано против территории России, перестаем передавать разведывательную информацию, которая может быть использована для убийства военнослужащих высокопоставленных, или для того, чтобы конкретные какие-то атаки производить на военные объекты».