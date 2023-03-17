Спецоперация 17 марта 2023, 09:48 Ложные позиции ВСУ появились на Сватовско-Кременском направлении Экс-офицер Марочко: ВСУ создали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные начали оборудовать ложные позиции на Сватовско-Кременском участке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Для введения наших подразделений в заблуждение украинские боевики проводят инженерные мероприятия по маскировке своих позиций, а также оборудуют ложные позиции», — написал он.

Реклама

По его словам, на ложных позициях украинские бойцы устанавливают макеты артиллерийских систем и бронетехники. Также противник устанавливает металлические уголковые отражатели для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест своего сосредоточения.

Реклама

Ранее Марочко заявил, что мобильный крематорий начал работать в районе села Миньковка, недалеко от Артемовска. Он отметил, что комплекс находится в лесу, вдалеке от дорог.