17 марта 2023, 09:48
Ложные позиции ВСУ появились на Сватовско-Кременском направлении
Экс-офицер Марочко: ВСУ создали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении
Украинские военные начали оборудовать ложные позиции на Сватовско-Кременском участке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«Для введения наших подразделений в заблуждение украинские боевики проводят инженерные мероприятия по маскировке своих позиций, а также оборудуют ложные позиции», — написал он.
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По его словам, на ложных позициях украинские бойцы устанавливают макеты артиллерийских систем и бронетехники. Также противник устанавливает металлические уголковые отражатели для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест своего сосредоточения.
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Ранее Марочко заявил, что мобильный крематорий начал работать в районе села Миньковка, недалеко от Артемовска. Он отметил, что комплекс находится в лесу, вдалеке от дорог.
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