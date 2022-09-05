Спецоперация 05 сентября 2022, 19:38 (обновлено: 05 сентября 2022, 21:15) Поделиться Telegram

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Viber Лгать и запугивать. Украина продолжает настаивать на самообстрелах Донбасса Военкор Астрахань заявил, что информационную битву необходимо выиграть Фото - t.me/astrahandm

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На Украине продолжают бессовестно врать, утверждая, что жители Донбасса обстреливают сами себя. Пропаганда и страх покорили украинцев, которые безропотно верят всему, о чем сообщают их СМИ. Запад также охотно верит украинским властям, игнорируя абсурдность их заявлений. России во что бы то ни стало нужно выиграть эту информационную битву.

Украина продолжает лгать о Донбассе

Во время разговора с участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке президент России Владимир Путин отметил мужество жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что они сражаются за свою землю на передовой лучше профессиональных военных.

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ВСУ продолжают постоянные обстрелы мирных жителей, в том числе и запрещенными видами оружия. При этом украинские власти отрицают нападения и называют их самообстрелом, хотя факты и свидетельства очевидцев говорят об обратном.

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Некоторые украинские чиновники и военные периодически проговариваются: то в интервью, то на личной странице в соцсетях они бахвалятся количеством жертв. Однако скоро этому придет конец — политологи уверены, что Россия прошла точку, после которой начнется полное освобождение Донбасса.

Украинскую пропаганду наращивали восемь лет

Военный корреспондент Дмитрий Астрахань в разговоре с «360» отметил, что многие простые украинцы действительно верят, что никаких нападений ВСУ на Донбасс не было. И это неудивительно: власти Украины потратили много лет и очень много денег на создание своей машины пропаганды.

«Эта ложь — часть украинской террористической политики запугивания населения. При этом одновременно с утверждениями, что дончане обстреливают сами себя, постоянно говорится о том, что все, кто не любит Украину, также будут обстреливать сами себя», — уточнил военкор.

Он добавил, что люди постоянно запуганы. Большинство предпочитаюет закрывать глаза, чтобы не вступать в конфронтацию с нынешней украинской властью. При этом любому военному специалисту очевидно, откуда ведется огонь по мирным людям.

«Для людей, которые грамотны в технике вооружений и в военной тактике, картины обстрелов — это достаточно красноречивое доказательство того, кто кого обстреливает в Донбассе. Источник пальбы можно установить по направлению разлета осколков, попаданиям и так далее», — пояснил Астрахань.

Бывают случаи, когда затруднительно определить, откуда стреляли. Так происходит, когда применяют снаряды воздушного подрыва, которые просто взрываются в воздухе, а осколки летят сверху вниз, рассказал военкор. В таких случаях достаточно установить тип боеприпаса, чтобы понимать, кто его выпустил.

При этом ни на Украине, ни за рубежом доказательства, свидетельства очевидцев, видеозаписи показаний военнопленных и даже случайные признания украинского руководства не играют никакой роли — их словно не видят. Тем не менее Астрахань убежден, что нельзя оставлять попытки открыть людям правду.

«Я считаю, что информационную битву необходимо выигрывать, возможно, даже в первую очередь. Нужно разоблачить украинскую пропаганду. И не только в техническом смысле, но и в целом раскрыть террористическую суть политики Украины», — сказал военкор.

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