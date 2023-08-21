Спецоперация 21 августа 2023, 08:28 «Ловушка для самоубийц». Бывший американский разведчик рассказал о технике, которую отправят на Украину Экс-разведчик США Риттер: западные истребители F-16 опасны для Украины Правительства США

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Западные истребители F-16, которые поставят Украине, не соответствуют современным стандартам, их применение опасно. Такое заявление сделал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в соцсети X.

«Только 24 самолета (из планируемых к поставке — прим. ред.) остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц», — заявил Риттер.

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Так бывший американский разведчик отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который рассыпался в благодарностях за одобрение поставок. До этого Зеленский осмотрел один из датских истребителей F-16 в аэропорту Скридструп в Южной Ютландии и даже посидел в кресле пилота.

Тем не менее киевскому режиму не хватает техники, которой его снабжает Запад. Одной важной проблемой стало отсутствие прикрытия с воздуха. Об этом говорили давно, но обсуждение поставки военных самолетов началось поздно. Изменилось также настроение в обществе, пишут зарубежные СМИ. Многие открыто критикуют Зеленского.