Лондон не обращался к ДНР из-за приговоренных к казни британских граждан

Великобритания не обращалась к властям Донецкой народной республики в связи со смертным приговором, вынесенным в Донецке двум подданным Соединенного Королевства Шонну Пиннеру и Эйдену Аслину. Об этом сообщила ТАСС адвокат Пиннера Юлия Церковникова. Британцы участвовали в боевых действиях в Донбассе в составе подразделений ВСУ.

«Насколько мне известно, от страны, гражданином которой является Шон Пиннер, в адрес государственных органов Донецкой Народной Республики никаких обращений не поступало», — сказала адвокат.

При этом она подчеркнула, что Верховный суд ДНР и следствие не нарушали права ее подзащитного.

«Как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства права Шона Пиннера, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики, нарушены не были. Он присутствовал при провозглашении приговора, который в силу не вступил, также присутствовал его переводчик, бесплатно предоставленный Донецкой Народной Республикой и переводивший ему содержание приговора», — сказала Церковникова.

Шон Пиннер и Эйден Аслин сложили оружие и сдались в плен в середине апреля. Они принимали участие в боях в составе подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Официального статуса военных, по утверждению ДНР, они не имеют, поэтому на гуманное обращение, как комбатанты, рассчитывать не могут. Суд республики приговорил их к смертной казни через расстрел. Прошение о помиловании осужденные могут подать после вступления приговора в законную силу.