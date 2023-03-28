Спецоперация 28 марта 2023, 14:50 Локатор наведения украинского ЗРК С-300 уничтожили в Херсонской области Минобороны заявило об уничтожении радиолокатора наведения украинского ЗРК С-300 РИА «Новости»

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Оперативно-тактическая и армейская авиация российской армии, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 114 районах. В частности, около села Давыдов Брод Херсонской области уничтожили радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции российские войска поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

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Средства противовоздушной обороны перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB, выпущенные войсками противника.

За последние 24 часа уничтожены 12 украинских беспилотников около города Пологи Запорожской области, села Голиково, городов Рубежного и Сватова Луганской Народной Республики, в районе Соледара и Волновахи, а также поселка Владимировка Донецкой Народной Республики, поселка Великий Выселок Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли: 404 самолета, 226 вертолетов, 3612 беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов, 8433 танка и других бронированных машин, 1074 машины реактивных систем залпового огня, 4449 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9161 единицу специальной военной автомобильной техники.