Спецоперация 04 марта 2023, 13:41 Локатор для наведения ракет ЗРК С-300 ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны заявило об уничтожении около Дружковки в ДНР локатора наведения ракет С-300 РИА «Новости»

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Принадлежащий ВСУ радиолокатор наведения ракет зенитно-ракетного комплекса С-300 уничтожили российские войска около города Дружковки в Краматорской области Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск за минувшие сутки поразила 83 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 197 районах проведения специальной военной операции.

За минувшие сутки российская система противовоздушной обороны перехватила 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожила 11 украинских беспилотников.

Ракеты и дроны войска противника выпустили в сторону сел Петровка и Великий Выселок Харьковской области, сел Стельмаховка, Голиково, Червоная Диброва и поселка Житловка Луганской Народной Республики, села Старомлиновка, поселка Пески и города Кременца Донецкой Народной Республики, а также сел Малая Кардашинка и Новая Збурьевка Херсонской области.