Спецоперация 13 февраля 2024, 15:37 Лобового штурма не будет. Полковник запаса дал прогноз по ситуации вокруг Харькова Полковник запаса Алехин: Харьков нельзя брать прямым штурмом, в лоб РИА «Новости»

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Западная группировка войск России улучшила свои позиции, что сделало возможным озвучивать возможные прогнозы по Харькову. Здесь важно понимать, что расчет по городу нужно делать «не сгоряча и не в лобовую». Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин.

Эксперт обратил внимание на мнения, появляющиеся в некоторых военных пабликах по поводу штурма Харькова. В этом случае, заметил Алехин, следует сопоставлять фактор времени — а именно, сколько времени уйдет на выполнение боевой задачи, — а также фактор возможных потерь.

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«Эксперты, которые говорят, что надо брать Харьков, — что значит брать Харьков? Полуторамиллионный город просто так, с кондачка, штурмом?» — поинтересовался полковник запаса.

По его словам, сейчас он может только с осторожностью предположить, как будут действовать подразделения ВС, в частности, Западной группировки войск.

«Будут нанесены фланговые удары в обход Харькова с целью заблокировать город. Надо понимать в военном отношении, как это делать. Не сравнить же Авдеевку, Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.) с Харьковом», — пояснил он.

Алехин подчеркнул, что штурм Харькова грозит большими потерями. С учетом этого, по оценке специалиста, нужно обращаться к другой тактике.

«Но это вовсе не исключает, что мы Харьков, допустим, окружим и будем ждать, что будет дальше. Есть несколько вариантов, но, скорее всего, противник сам уйдет из Харькова до Днепра», — предположил собеседник издания.

Военный уточнил, что российские силы могут вынудить ВСУ это сделать, либо украинские военные в итоге покинут города сами. Но лобового штурма, по его мнению, не будет.

Отдельно Алехин подчеркнул, что сейчас именно Харьковское направление и Харьков являются одним из приоритетных на линии фронта.