ЛНР: ВСУ подтягивают вооружение НАТО к Сватову | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber ЛНР: ВСУ подтягивают вооружение НАТО к Сватову Мирошник: ВСУ подтягивают новые поставки вооружения от НАТО в район Сватова

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ВСУ стягивают последние боеприпасы от НАТО в район Сватова. Об этом сообщил представитель ЛНР в России Родион Мирошник. Его слова процитировал ТАСС.

«ВСУ подтягивают новое поставляемое НАТО вооружение в район Сватова, больше пополнять запасы им нечем», — заявил он.

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Утром 5 октября Мирошник заявлял, что в этом населенном пункте складывается тревожная ситуация. Однако союзные войска держат ее под контролем.

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Он заявил, что ночь с 4 на 5 октября была спокойной.

По его словам, артиллерия союзных сил обстреливает места дислокации скоплений войск противника. Также завершается строительство оборонительных позиций.

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