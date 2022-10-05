ЛНР: ВСУ подтягивают вооружение НАТО к Сватову | 360°

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ЛНР: ВСУ подтягивают вооружение НАТО к Сватову

Мирошник: ВСУ подтягивают новые поставки вооружения от НАТО в район Сватова

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ВСУ стягивают последние боеприпасы от НАТО в район Сватова. Об этом сообщил представитель ЛНР в России Родион Мирошник. Его слова процитировал ТАСС.

«ВСУ подтягивают новое поставляемое НАТО вооружение в район Сватова, больше пополнять запасы им нечем», — заявил он.

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Утром 5 октября Мирошник заявлял, что в этом населенном пункте складывается тревожная ситуация. Однако союзные войска держат ее под контролем.

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Он заявил, что ночь с 4 на 5 октября была спокойной.

«Жители слышат в основном звуки исходящих артиллерийских обстрелов», — сообщил Мирошник.

По его словам, артиллерия союзных сил обстреливает места дислокации скоплений войск противника. Также завершается строительство оборонительных позиций.

Мирошник заявлял, что местные органы власти и социальные учреждения не прекратили рабочие процессы. Однако основная часть ведомств перешла в дистанционный формат. Также Мирошник отметил, что людей на улицах Сватово не очень много.

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