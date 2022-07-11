Силы России, Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль Триполье и Владимировку в ДНР, сообщил в Telegram официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он напомнил, что после освобождения ЛНР подразделения Народной милиции помогают освобождать территорию соседней республики.

«Район, прилежащий к населенным пунктам Триполье и Владимировка, был освобожден союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком. Сейчас линия фронта продвинулась далеко вперед», — отметил Филипоненко.

Поселок Владимировка в ДНР освободили подразделения второго армейского корпуса, который по окончании освобождения ЛНР двинулся дальше — «помогать бороться за независимость и свободу родной земли», уточнили в Народной милиции ЛНР.

Военнослужащий «Майор» назвал обстановку «стабильно напряженной» и добавил, что противник, как обычно, занимает позиции в жилой застройке, прикрываясь мирными жителями.