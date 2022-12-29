Спецоперация 29 декабря 2022, 07:57 ЛНР сообщила о повреждении трех жилых домов в результате удара ВСУ СЦКК ЛНР: три жилых дома в Сватово оказались повреждены в результате обстрела ВСУ

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Три жилых дома оказались повреждены в результате обстрела города Сватово Луганской Народной Республики со стороны ВСУ. Об этом в Telegram сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

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Украинские боевики ударили по Сватово в 23:15. На этом направлении они применили артиллерийское орудие 155-миллиметрового калибра. По предварительным данным, люди не пострадали.

Кстати, по информации СМИ, именно в районе Сватово ВСУ несут большие потери, а российская армия после вынужденной обороны приступила к активному продвижению. Ежедневно ВСУ теряют около 50 человек и у армии возникают проблемы с эвакуацией раненых. Те, кого бросили на позициях, в основном погибают. При этом сдавшиеся в плен украинские солдаты гарантированно получают необходимую медицинскую помощь и уход.

Украинская армия еще пытается совершить прорыв на некоторых направлениях, но ее попытки обречены, отметил в беседе с «360» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Ряды ВС России укрепились мобилизованными, кроме того, российские военнослужащие научились справляться с западным оружием, поставляемым в ВСУ.