Власти Харьковской области и ЛНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Помощь ближнему — это то, чем сильны русские люди. Взаимовыручка спасает в самых нелегких ситуациях. Наша республика уже оказывает помощь освобожденным территориям соседней с нами Харьковской области», — написал он.

Пасечник отметил, что зачищенный от украинских националистов регион представлял руководитель военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

По словам главы ЛНР, республика уже снабжает Харьков электроэнергией и пытается наладить поставки газа и вещей первой необходимости.

Кроме того, Пасечник выразил уверенность в том, что на территории Харьковской области скоро полностью завершится выполнение задач спецоперации по денацификации регионов Украины. По словам главы ЛНР, вооруженные силы республики помогут с этим.