ЛНР перешла на российский телефонный код

Луганская Народная Республика переходит на российский телефонный код 857 с 25 июля. Об этом сообщили в Минкомсвязи ЛНР.

Для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в Луганской Народной Республике теперь следует набирать номер в формате «857 — код города — номер абонента». Для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию номер можно набирать в прежнем формате: «0 — 0 — 7 — код города — номер абонента».

В Минкомсвязи ЛНР отметили, что звонки в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременную, Попасную на данный момент недоступны «в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи».

Кроме того, пресс-служба правительства информировала, что с 18 по 24 июля оператор мобильной связи «Мобильные коммуникационные системы» запустил новые базовые станции в Северодонецке и поселке городского типа Городище Перевальского района.

Ранее телефонный код Донецка также решили изменить на российский.