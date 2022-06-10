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    10 июня 2022, 16:52

    ЛНР отправила в Россию первую партию зерна

    РИА «Новости»: ЛНР отправила в Россию 650 тонн зерна

    Максим Зинкин

    Власти Луганской Народной Республики отправили в Россию железнодорожный состав с первой партией зерна в 650 тонн. Об этом сообщило РИА «Новости».

    ЛНР отправила в Россию первую партию зерна

    Отправкой состава руководил лично глава ЛНР Леонид Пасечник. Налаживание экспорта, по его словам, для республики является важной задачей.

    «Перед Луганской Народной Республикой стояла задача организовать и отправить зерно за пределы республики», — сообщил он.

    По словам Пасечника, в хранилищах ЛНР накопилось большое количество зерна. Раньше эту культуру из ЛНР экспортировали автомобилями, а теперь отправляют по железной дороге.

    Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько назвал возможности транспортировки железными дорогами несравнимо большими, чем автомобилями.

    С урожаев прошлых лет в ЛНР осталось порядка 300 тысяч тонн озимой пшеницы и 200 тысяч тонн подсолнечника.