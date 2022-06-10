ЛНР отправила в Россию первую партию зерна

Власти Луганской Народной Республики отправили в Россию железнодорожный состав с первой партией зерна в 650 тонн. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отправкой состава руководил лично глава ЛНР Леонид Пасечник. Налаживание экспорта, по его словам, для республики является важной задачей.

«Перед Луганской Народной Республикой стояла задача организовать и отправить зерно за пределы республики», — сообщил он.

По словам Пасечника, в хранилищах ЛНР накопилось большое количество зерна. Раньше эту культуру из ЛНР экспортировали автомобилями, а теперь отправляют по железной дороге.

Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько назвал возможности транспортировки железными дорогами несравнимо большими, чем автомобилями.

С урожаев прошлых лет в ЛНР осталось порядка 300 тысяч тонн озимой пшеницы и 200 тысяч тонн подсолнечника.