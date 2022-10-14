ЛНР и Украина обменялись военнопленными | 360°

Важное 14 октября 2022, 10:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ЛНР и Украина обменялись военнопленными Омбудсмен Сердюкова: ЛНР и Украина обменялись военнопленными РИА Новости

Читать 360tv в

Луганская Народная Республика обменялась с Украиной военнопленными. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила ТАСС, что 10 военнослужащих Народной милиции республики вернулись домой.

«ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР», — сказала омбудсмен.

Реклама

С освобожденными работают медики и психологи. Им предстоит пройти курс реабилитации.

Реклама

В сентябре Россия спасла из украинского плена 56 человек, пятеро из них — жители Донбасса. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что переговоры были трудными. В какой-то момент украинская сторона чуть не сорвала обмен.

Пленные украинские военные не хотят возвращаться на родину. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что среди них нет убежденных националистов, многие рады, что попали в плен — так они останутся в живых.

1 0 0 0 0 0