«Люди запуганы». Власти рассказали, что Украина закошмарила жителей города Запорожье | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:41

Еще 13 лифтов заменят в Раменском до конца года

Мир

08 сентября 2022, 20:31

Умерла Елизавета II

Реклама

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:22

Более 500 кровель отремонтировали в Подмосковье за 2021 год

Общество

08 сентября 2022, 20:21

Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:54

Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей

Власть

08 сентября 2022, 19:45

Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

Эксклюзив

08 сентября 2022, 15:34

«Люди запуганы». Власти рассказали, что Украина закошмарила жителей города Запорожье

Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что Украина запугала жителей областного центра

Читать 360tv в

Большинство жителей Запорожья, которое остается под контролем ВСУ, поддерживают вхождение в состав России, но украинские власти их серьезно запугали, рассказал «360» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что озвучивание позиции может стоить людям здоровья и даже жизни.

«Люди не ответят на этот вопрос, прекрасно понимая, что с ними будет после того, как они выскажутся. Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы, и, конечно, не признаются в этом», — рассказал о ситуации в областном центре Владимир Рогов. По его словам, украинские власти могут учинить расправы над запорожцами, публично высказывающимися за вхождение в состав России.

Реклама

Украина придерживается «чистой формулы геноцида», устраивая теракты в штабах движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области, заявил Рогов. Он уточнил, что ВСУ бьют не только по зданиям общественной организации, но и по территории Запорожской АЭС, а также по объектам гражданской инфраструктуры, включая поля с зерном.

Реклама

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

Обстановка в Запорожье

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама