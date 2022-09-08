«Люди запуганы». Власти рассказали, что Украина закошмарила жителей города Запорожье | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

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Viber «Люди запуганы». Власти рассказали, что Украина закошмарила жителей города Запорожье Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что Украина запугала жителей областного центра РИА «Новости»

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Большинство жителей Запорожья, которое остается под контролем ВСУ, поддерживают вхождение в состав России, но украинские власти их серьезно запугали, рассказал «360» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что озвучивание позиции может стоить людям здоровья и даже жизни.

«Люди не ответят на этот вопрос, прекрасно понимая, что с ними будет после того, как они выскажутся. Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы, и, конечно, не признаются в этом», — рассказал о ситуации в областном центре Владимир Рогов. По его словам, украинские власти могут учинить расправы над запорожцами, публично высказывающимися за вхождение в состав России.

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Украина придерживается «чистой формулы геноцида», устраивая теракты в штабах движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области, заявил Рогов. Он уточнил, что ВСУ бьют не только по зданиям общественной организации, но и по территории Запорожской АЭС, а также по объектам гражданской инфраструктуры, включая поля с зерном.

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