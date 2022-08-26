Жителям Донецка приходится не только ежедневно укрываться от обстрелов, но и добывать себе воду. По местам, где можно пополнить запас, регулярно бьют ВСУ. Съемочная группа «360» выяснила, как горожане справляются с проблемой.

Графики подвоза в Донецке публиковать перестали: цистерны, вокруг которых собирались люди, регулярно становились целями для украинских военных. В Куйбышевском районе 24 августа жители попали под обстрел, когда отправились за технической водой. Четыре человека получили ранения.

«У людей две недели нет воды, они вышли — и их обстреляли», — рассказала местная жительница.

Вода в районах Донецка появляется с перебоями. В Ворошиловском районе, по словам мужчины, ее дают раз в четыре дня — и только вечером. Поэтому выходить на поиски воды приходится все равно. И это, по меркам города, часто. В других районах люди не видели текущую воду из крана у себя в квартирах уже несколько месяцев.

Наполненную тару иногда приходится увозить на такси, что приводит к существенным расходам. Литр питьевой воды на разлив стоит около четырех-пяти рублей. Но ее найти не так-то просто. Жители обходят и даже объезжают магазины в округе.

Завоз на 500 литров разбирают за час. Если такой воды не досталось, приходится покупать заводские пятилитровые бутылки. Магазинный ценник на них — 86–120 рублей. Обычно люди берут около 25–30 литров воды. Этого количества хватает примерно на два дня.

У одного из родников в Донецке горожане стоят в очередях — иногда до полутора часов. Местное население просит не снимать место, где можно набрать воду: знают, что лишатся источника.

ВСУ в последние месяцы намеренно пытаются лишить жителей ДНР воды, регулярно обстреливая коммуникации. Накануне, 25 августа, был обстрелян новый водовод, проложенный от карьера в поселке Новотроицкое к Волновахе. Это произошло, как только Минстрой заявил о завершении его строительства.