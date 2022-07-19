«Люди с большими погонами уходят первыми». Боец ЛНР рассказал о бегстве командования ВСУ под Соледаром

Украинские солдаты массово сдаются в плен на соледарском направлении после бегства командования. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики.

По его словам, без командиров остаются целые отряды украинских солдат.

«Люди с большими погонами уходят первыми, а состав рядовой в лучшем случае в плен сдается», — заявил военный ЛНР.

Ранее о скором освобождении Соледара от украинских боевиков заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев. Он пояснил, что город сейчас разделен на две части: одна под контролем ВСУ, в другой находятся вооруженные силы республик Донбасса. Полное освобождение города начнется до конца этой недели.