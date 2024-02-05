Спецоперация 05 февраля 2024, 23:56 Люди очень подавлены. Пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сдаваться в плен Пленный боец ВСУ Дыбиц рассказал, что его мобилизовали насильно

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Украинский военнопленный Федор Дыбиц рассказал о настроениях в рядах ВСУ. Его слова привела пресс-служба Минобороны России.

Мужчина поделился, что его насильно мобилизовали, после чего он прошел подготовку в Испании. На въезде в учебный центр красовалась надпись «королевская академия», однако подготовка не соответствовала названию.

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«Испанские психологи настраивали нас на скорую победу над Россией. Говорили, что после обучения мы будем иметь преимущество над Россией. Реально эта подготовка не дала никаких преимуществ», — отметил Дыбиц.

Когда Федор попал на передовую, то сразу понял, что дела в подразделении оставляют желать лучшего. Морально люди очень подавлены, напуганы и уходят в самовольное оставление части.

«Сержант ушел, и с ним семь человек сбежали. Побросали автоматы и сбежали», — рассказал пленный.

Он обратился к своим сослуживцам и призвал их по возможности сдаваться в плен. Российские бойцы нормально относятся к украинским солдатам, подчеркнул Дыбиц.

Федор также поделился, что его командир потерял 70% батальона за две недели, отправив бойцов на убой с одними автоматами против гранатометов. Украинские военные не могли спрятаться от российских дронов.