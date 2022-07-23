«Люди не теряют оптимизма». Гроссмейстер Карякин поделился впечатлениями от поездки в ДНР

Ситуация в Донбассе остается сложной, но люди не теряют оптимизма и верят, что скоро все закончится. Об этом в беседе с «360» заявил гроссмейстер Сергей Карякин, рассказывая о своей поездке в Донецкую Народную Республику.

Он подчеркнул, что сейчас видит своей главной задачей оказать поддержку жителям и как-то их мотивировать.

«Там сейчас сложное время, прилетают снаряды. Я сам был свидетелем и видел, как все это происходит внутри. Но с другой стороны, люди не теряют оптимизма, верят, что все это скоро закончится. Наша задача их как-то поддержать, мотивировать», — заявил Карякин.

Он напомнил, что там очень сильная шахматная школа. Об этом он знает точно, так как прожил там три года. Сейчас гроссмейстер ждет освобождения Краматорска, где находится его родной шахматный клуб.

Вместе с волонтерами Общероссийского народного фронта Сергей Карякин привез для бойцов Донецкой Народной Республики военную технику и амуницию, деньги на которые шахматист собирал самостоятельно. После он встретился с учениками шахматной школы Донецка.

Для гроссмейстера это была первая поездка в место дислокации защитников Донбасса. Сам спортсмен родом из Крыма, но три года жил в Краматорске, где занимался в шахматном клубе имени Момота.