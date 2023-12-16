16 декабря 2023, 15:58
«Люди хотят мирных переговоров». Пленные бойцы ВСУ дали показания в Курской области
Старовойт опубликовал видео с допросом пленных бойцов ВСУ в Курской области
Пленные украинские военнослужащие дали показания в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Эти люди теперь сохранят свои жизни и здоровье», — написал он.
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Один из пленных поделился своей историей и рассказал, что он всю жизнь провел в городе Сумы. В июле мужчина начал службу в пограничных войсках, чтобы его не отправили в Донбасс.
«Сдавайте оружие, сдавайтесь в плен, тут не обижают, надо положить этому конец. Жить так дальше невозможно, сколько можно умирать», — сказал пограничник.
Он добавил, что в ВСУ забирают абсолютно всех, несмотря на заболевания. При этом у бойцов нет нормальных тепловизоров, а одежду бойцы покупают самостоятельно.
«Все люди хотят мирных переговоров, на любых условиях», — заключил пленный.
Ранее Старовойт сообщил, что шесть украинских пограничников самостоятельно сдались в плен ВС РФ. Губернатор напомнил, что для сохранения своих жизней бойцы ВСУ могут выйти на частоту 149.200 и вызывать «Волгу».
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