Вооруженные силы Украины в очередной раз нанесли массированный удар по центру Донецка. Жителей одного из домов спасло лишь дерево, в которое попал снаряд нацистов. Об этом газете «Известия» рассказала местная жительница.

На кадрах видно сильно поврежденный осколками боеприпасов жилой дом. Во дворе стоит дерево, ствол которого принял на себя снаряд и спас жизни невинных.

«Я была в квартире, двери были заблокированы. Пока сотрудники МЧС их не открыли, не могла выйти. Только открыла окно — и началось „виу-виу“. Мне почему-то плохо стало. Снаряд вот в дерево попал, спас людей во дворе», — рассказала она.

Накануне ВСУ ударили по центру Донецка ракета калибром 155 миллиметров. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал о гибели ребенка, которого разорвало на части на глазах у матери.