Спецоперация 30 июля 2023, 19:36 «Людей пытаются бросить на мясо». Ситуация на Украине начала выходить из-под контроля Экс-советник Кучмы Соскин: сопротивление на Украине из-за мобилизации будет нарастать Pxhere

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Продолжающаяся мобилизация на Украине приведет к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, народное сопротивление власти начнет нарастать. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Мы видим, как людей пытаются схватить, бросить на мясо, на фронт и какое они оказывают сопротивление. Сопротивление против военкомов, которые их вылавливают, будет нарастать. Все идет к тому, что их просто будут отстреливать», — сказал эксперт.

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Кроме того, уточнил экс-советник Кучмы, украинской армии не стоит даже рассчитывать на то, что она сможет пробить мощные оборонительные укрепления России. Оружие ВСУ, которым снабжал его Запад, уже на исходе.

Украинский президент Владимир Зеленский заставляет неподготовленных военных ВСУ идти в наступление, которое уже обречено на неудачу, отмечал Соскин. НАТО готов принести Украину в жертву для собственной выгоды, а Зеленский выполняет приказы иностранных союзников.

Военное положение в стране украинский лидер продлевает лишь из-за страха проиграть выборы, уверен бывший советник Леонида Кучмы.